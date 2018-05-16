В Москве День парков отметят на 20 площадках

Москва, , 07:34 — REGNUM В Москве 19 мая состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню парков, сообщается на портале мэра Москвы.

Праздничные программы и развлечения для москвичей и гостей столицы подготовили в 20 зонах отдыха, среди которых — Парк Победы, Парк Горького, «Зарядье» и «Сокольники» и др.

Посетителей в День парков ждут танцевальные мастер-классы, занятия с профессиональными фитнес-тренерами, спортивные мероприятия и познавательные пешеходные.

19 мая в парках предложат москвичам вспомнить традиционные дворовые игры: казаки-разбойники, «Выше ноги от земли», городки и скакалки.

Также можно будет сходить в поход в составе пионерского отряда.

Стоит отметить, что на какие-то мероприятия в парках необходимо заранее зарегистрироваться.

Кроме того, парки Москвы присоединятся к акции «Ночь в музее», которая пройдет с 19 по 20 мая. Бесплатные мероприятия пройдут в 12 столичных парках.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к акции «Ночь в музее» присоединятся столичные парки. В акции примут участие 12 зон отдыха. В 2018 году тема акции «Ночь в музее» — «Шедевры из запасников».

Напомним, в 2017 году в Москве в рамках акции «Ночь музеев» состоялось более 2100 мероприятий. Музеи, галереи, школы искусств и арт-центры посетили более 520 тысяч человек.

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