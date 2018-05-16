«Решение назрело»: эксперты о разделении Минобрнауки на два ведомства

Москва, , 07:25 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина разделить министерство образования и науки на два ведомства целесообразно и назрело уже давно, считают опрошенные РИА «Новости» эксперты.

«Решение это действительно назрело — так, у современной педагогики расширился круг стоящих перед ней проблем, вызовов», — считает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

По ее словам, на сегодняшний день есть множество задач, связанных с ранним развитием детей и особенностями становления. Однако с другой стороны, все связанное с высшим образованием и наукой также требует отдельного регулирования, считает эксперт.

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«Самая главная отдача — это отдача от дошкольного образования, — выразил свое мнение заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ Лев Любимов. — То, что эти ведомства разделили, я считаю нормальным. По крайней мере, может, они сосредоточатся на школе».

В свою очередь научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов напомнил, что в 90-х было министерство просвещения и государственный комитет по науке и высшей школе, поэтому данное решение российского лидера не является новым, а эффективность новых ведомств будет зависеть от назначений.

Напомним, 15 мая Владимир Путин подписал указ о структуре правительства, согласно которому на базе министерства образования и науки создаются два ведомства — министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

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