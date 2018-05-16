Жизнь во взорванном доме: когда уральцы получат жильё?

Вересовка, Свердловская область, , 07:12 — REGNUM Жильцы повреждённого взрывом в 1995 году пятиэтажного дома в посёлке Вересовка получат новые квартиры до конца года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сейчас в посёлке идёт строительство пятиэтажки. Площадку посетил областной министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков. Дом будет рассчитан на 45 квартир. Именно столько предстоит переселить из взорванной пятиэтажки.

Строительство ведёт компания «Стройтэк». Она уже приступила к заливке монолита третьего этажа. Строительство планируют завершить в ноябре. Если всё пойдёт по плану, то к Новому году жильцы заедут в новые квартиры.

Работы финансируются из резервного фонда правительства области. Стоимость строительства превысит 90 млн рублей.

Что касается нынешнего дома, то его отремонтируют. Он будет использоваться администрацией Первоуральска в качестве маневренного фонда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 1995 году в одной из квартир взорвался газ. Часть здания обрушилась. Один человек погиб.

Жителям пострадавшего подъезда нашли другое жильё. Остальные граждане остались жить во взорванной пятиэтажке. Власти Первоуральска собирались провести реконструкцию здания без отселения жильцов. Но вмешались прокуратура и СКР. После возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий один из чиновников был задержан.

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