Сибирская язва в соседях: санзону скотомогильника в Татарии застроят?

Зеленодольск, Татария, , 05:23 — REGNUM

В Зеленодольском районе Татарии объявлен аукцион на разработку проекта для сокращения санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, в 740 метрах от которого «находится территория проектируемой жилой застройки». Ранее санзону другого скотомогильника сократили в Балтасинском районе республики, а на освободившихся от ограничений участках возвели дома для ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас в посёлке Гари, что недалеко от Зеленодольска, готовят обоснование для сокращение километровой зоны, где запрещено строительство. Исполнителя на муниципальный контракт исполком Зеленодольского района выберет 21 мая 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена контракта на разработку проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны сибиреязвенного захоронения № 18 в п. Гари — 2,5 млн рублей, работы должны выполнить до 31 декабря 2018 года.

«Сибиреязвенное захоронение находится на территории п. Гари Зеленодольского муниципального района на земельном участке с кадастровым номером 16:49:012007:59. Площадь сибиреязвенного захоронения — 2120 кв. м. Первое захоронение биологических отходов было проведено в 1925 году. Животные, павшие от сибирской язвы, были захоронены в 1925, 1927, 1936, 1944 годах», — отмечается в техническом задании с уточнением, что «на расстоянии от 247 м от сибиреязвенного захоронения в северо-западном направлении находится территория больницы, на расстоянии от 551 м в северном направлении находится территория жилой застройки г. Зеленодольск, на расстоянии от 602 м в северо-восточном направлении находится территория существующей жилой застройки, в 740 м в восточном направлении находится территория проектируемой жилой застройки, в 630 м в юго-восточном направлении находится территория противотуберкулёзного диспансера в 288 м в южном направлении находится территория жилой застройки г. Зеленодольск».

Среди прочего в задачи исполнителя входит получение гидрогеологического заключения по защищённости водоносных горизонтов и почвы от попадания возбудителей сибирской язвы, определение факторов риска, способствующих сохранению возбудителя сибирской язвы на изучаемой территории.

В конце декабря 2017 года исполком Зеленодольского района уже пытался провести аукцион с данным лотом, но была подана единственная заявка и торги признали несостоявшимися. Контракт с единственным участником не был подписан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Балтасинском районе Татарии сокращение санитарно-защитной зоны сибирскоязвенного скотомогильника и строительство в ней домов для ветеранов обернулось скандалом и уголовным делом. Застройка произведена весной 2014 года, были застроены четыре участка в зоне скотомогильника. В конце марта 2018 года следственные органы закончили расследование уголовного дела, обвиняемым по которому проходит глава исполкома Балтасинского района Рамиль Шакиров. Ему вменяется превышение должностных полномочий при переводе земель.

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