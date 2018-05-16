Преступление против истории: спор за Почаинский овраг вышел на новый виток

Нижний Новгород, , 04:46 — REGNUM Застройщик спорной территории — Почаинского оврага в Нижнем Новгороде пытается через суд вернуть себе участок, выделенный под развитие застроенной территории, где планировалось возведение элитного комплекса «Сердце Нижнего». Министерство строительства Нижегородской области тем временем прекратило действие разрешения на строительство. Иск ООО «Международная строительная компания» к администрации Нижнего Новгорода с требованием о признании договора о развитии застроенной территории действующим Арбитражный суд Нижегородской области начнёт рассматривать 28 июня 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Иск был подан 28 апреля 2018 года, но является не единственным конфликтом, рассматриваемым судом по данной территории, застройка которой, анонсированная более девяти лет назад, вызвала протест горожан. На сегодня в Арбитражном суде Нижегородской области по спорной площадке находятся пять дел, в которых сторонами выступают власти Нижнего Новгорода и застройщик ЖК «Сердце Нижнего» — ООО «Международная строительная компания».

Проект планировки спорной территории, разработанный на основании постановления мэрии от 17 апреля 2009 года, был утверждён постановлением администрации Нижнего Новгорода от 25 марта 2011 года. Предполагалось, что на участке площадью свыше 18,16 га будет застроено 57 497 кв.м. Площадь застройки зданий заявлялась 21 180 кв.м., подземного паркинга — 28 317 кв. м, а надземного паркинга — 8000 кв.м. Общая площадь проектируемой жилой застройки была запланирована площадью 103 500 кв.м. Единственным участником ООО «Международная строительная компания» с некоторых пор числится нижегородское ООО «Стартпроект». Собственниками последнего являются Олег Разживин и Владимир Ковальков. По информации из открытых источников, у истоков создания ООО стоял вовсе не Разживин, а фирма «Эй&Ви Глобал Девелопмент Лимитед» (Кипр) и Владимир Ковальков.

С самого старта проекта жители Нижнего Новгорода неоднократно напоминали властям, что Почаинский овраг — это историческое наследие города, но не имеющее охранного статуса. В апреле 2018 года мэр города Владимир Панов, пришедший на этот пост в январе 2018 года, пообещал возврат территории городу и перевод её в территории общего пользования для того, чтобы защитить от дальнейших попыток застройки. Тогда же он назвал застройку Почаинского оврага «преступлением против историчности Нижнего Новгорода».

В середине мая 2018 года администрация города сообщила, что действие разрешения на строительство на участке в границах улицы Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролюбова, Архитектора Харитонова и Малая Покровская в Нижнем Новгороде, выданное ООО «Международная строительная компания», прекращено. Разрешение было выдано 19 июля 2017 года министерством строительства Нижегородской области, а его прекращение инициировано администрацией города. Чуть ранее ООО «Международная строительная компания» получило от мэрии письмо о прекращении договора о развитии застроенной территории. Данный факт ООО, созданное в 2008 году, пытается оспорить в суде.

Одновременно с этим администрация Нижнего Новгорода пытается оспорить сделки по внесению земельных участков в уставные капиталы ООО «Жилой комплекс «Сердце Нижнего» и ООО «Жилой комплекс «Сердце Нижнего К4» и передачу одного из наделов в залог сторонней строительной компании. Кроме этого, власти требуют прекратить право собственности на данные участки.

Рассмотрение иска администрации Нижнего Новгорода о признании незаконным решения ООО о внесении земельного участка площадью 19 793 кв.м. в уставный капитал ООО «Жилой комплекс «Сердце Нижнего» и применении последствий недействительности сделки назначено на 6 июня 2018 года. В дело в качестве третьего лица привлечено ЗАО «Штрабаг», в числе учредителей которого числится старейший европейский строительный концерн, основанный в Австрии. Одновременно с этим суд запретил ответчику заключать сделки по этому участку, включая договоры долевого участия в строительстве.

Подобные ходатайства о наложении обеспечительных мер удовлетворены ещё по трём земельным участкам.

На официальном сайте проекта жилого комплекса отмечается, что он представляет собой «10 малоэтажных элитных домов, 120 000 квадратных метров жилья, офисов и подземных парковок, школа, детский сад, собственный бульвар».

"Совсем недавно вряд ли кто мог поверить, что такой мегаполис как Нижний Новгород с его многовековой историей развития даст возможность появления в своём центре жилого комплекса, лишённого всех недостатков точечной застройки», — отмечается на сайте проекта.

Напомним, практически сразу после анонсирования планов по возведению ЖК горожане начали протестовать. Ведь переданная под реализацию территория в прямом смысле сердце города с его многовековой историей.

С отменой разрешения на строительство конфликт горожан, властей и застройщика не закончен. Впереди суды как минимум по пяти делам, связанным с Почаинским оврагом. Часть заседаний назначена на июнь, но ООО «Международная строительная компания» на сегодня также пытается обжаловать обеспечительные меры, которыми запрещено заключать долевые договоры.