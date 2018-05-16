И хорошо, и плохо: амурский барс задрал двух козлов на северо-востоке Китая

Пекин, , 04:41 — REGNUM Власти провинции Гирин на северо-востоке Китая обнаружили следы находящегося под угрозой вымирания дальневосточного (амурского) леопарда, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

В общей сложности 13 овец, выращенных местными фермерами в национальном природном заповеднике Хуньчуня, недавно были задраны насмерть. Расследование показало, что «преступником» оказался один или несколько диких дальневосточных леопардов, сообщили в местном лесничестве.

О двух мертвых козах стало известно ранее в мае нынешнего года, и оба были убиты в одном и том же районе. Судя по ранам на останках овец, эксперты пришли к выводу, что это дело лап редкого вида леопарда.

Наличие следов этого редкого животного, с одной стороны говорит о том, что оно не вымерло и не ушло с этой территории, с другой стороны, оно доставляет лишние хлопоты скотоводам. Власти порекомендовали им перенести их угодья в другое место.

Напомним, что дальневосточный леопард, именуемый также амурским леопардом, амурским барсом или восточносибирским леопардом (а когда-то маньчжурским), является одним из самых редких видов животных в мире, находящихся на грани вымирания. НА февраль 2015 года их численность оценивалась в 57 особей. При этом в Китае обитает лишь от 7 до 12 особей. Остальные — на территории России и Северной Кореи.

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