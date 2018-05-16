«Супер!» Путин восхищен своей поездкой на КамАЗе по Крымскому мосту

Москва, 16 мая 2018, 04:43 — REGNUM Своими впечатлениями от поездки по Крымскому мосту поделился президент России Владимир Путин.
«Супер!» — приводит слова президента РБК.
Также президент РФ поздравил строителей моста с открытием движения, назвав это событие историческим.
Напомним, что 15 мая состоялось торжественное открытие моста через Керченский пролив.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что США обеспокоились открытием Крымского моста, а представитель госдепа заявила, что от наличия моста пострадают как крымчане, так и украинцы.
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В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что США никто спрашивать не будет — строить ли мосты в России или нет.
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