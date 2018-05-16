Среда, 16 Мая 2018 года
07:48:24 МСК

«Супер!» Путин восхищен своей поездкой на КамАЗе по Крымскому мосту

Общество

Президент России назвал возведение Крымского моста исторически важным

Москва, 16 мая 2018, 04:43 — REGNUM  Своими впечатлениями от поездки по Крымскому мосту поделился президент России Владимир Путин.

«Супер!» — приводит слова президента РБК.

Также президент РФ поздравил строителей моста с открытием движения, назвав это событие историческим.

Напомним, что 15 мая состоялось торжественное открытие моста через Керченский пролив.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США обеспокоились открытием Крымского моста, а представитель госдепа заявила, что от наличия моста пострадают как крымчане, так и украинцы.

Читайте подробнее: Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что США никто спрашивать не будет строить ли мосты в России или нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство: России не требуются «разрешения» США по Крыму

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство Керченского моста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить