«Супер!» Путин восхищен своей поездкой на КамАЗе по Крымскому мосту

Москва, , 04:43 — REGNUM Своими впечатлениями от поездки по Крымскому мосту поделился президент России Владимир Путин.

«Супер!» — приводит слова президента РБК.

Также президент РФ поздравил строителей моста с открытием движения, назвав это событие историческим.

Напомним, что 15 мая состоялось торжественное открытие моста через Керченский пролив.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США обеспокоились открытием Крымского моста, а представитель госдепа заявила, что от наличия моста пострадают как крымчане, так и украинцы.

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В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что США никто спрашивать не будет — строить ли мосты в России или нет.

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