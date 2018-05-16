Победительница Евровидения предпочла гей-парад премии Муз-ТВ

Москва, , 04:34 — REGNUM Израильтянка Нетта Барзилай, победившая на Евровидении-2018, отказалась приехать в Россию на церемонию вручения премии МУЗ-ТВ, сообщил программный директор телеканала Андрей Разыграев в Facebook.

По словам Разыграева, певица отказалась приезжать из-за гей-парада в Тель-Авиве в день вручения премии.

«У всех свои ценности», — саркастически подытожил Разыграев, заодно спросив у своих читателей, какое бы из мероприятий в тот день выбрали бы они.

Напомним, 63‑й песенный конкурс «Евровидение» в этом году впервые прошел в Лиссабоне. Первый и второй полуфиналы конкурса состоялись 8 и 10 мая.

В финале, который прошел 12 мая, одержала победу израильская певица Нетта Барзилай, обойдя конкурентов из Кипра и Австрии.

Стоит отметить, что российская певица Юлия Самойлова, исполнившая песню «I Won’t Break», в финал не вышла.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что в следующем году Евровидение пройдет в Иерусалиме.

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