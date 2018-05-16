В Китайской провинции Юньнань изъяли крупную партию опиума

Куньмин, Китай, , 04:12 — REGNUM Полиция задержала двоих подозреваемых в нелегальном обороте наркотиков, изъяв при этом 42,6 кг опиума, сообщили власти города Тэнчун, расположенного в провинции Юньнань на юго-западе Китая, передает 15 мая агентство Синьхуа.

Как стало известно, 30 апреля полиция получила информацию о том, что несколько мужчин планируют транспортировать наркотики из одной соседней страны в Китай. Полиция немедленно инициировала расследование и направила офицеров в приграничные районы.

Двое подозреваемых были задержаны в уезде Инцзян на следующий же день, в то время как еще один сумел сбежать. У двоих задержанных имелись при себе 42,6 кг опиума. В настоящее время продолжается расследование.

Напомним, что китайская провинция Юньнань граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят такие страны, как Таиланд, Мьянма и Лаос. В связи с этим, власти Поднебесной особое внимание уделяют тому, чтобы как можно более эффективно пресекать потоки наркотиков именно в этом регионе.

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