«Расхитители гробниц» и «гробокопатели» задержаны на северо-западе КНР

Синин, Китай, , 04:00 — REGNUM Полиция китайской провинции Цинхай, расположенной на северо-западе страны сообщила о задержании пяти подозреваемых в расхищении гробниц и занимается установлением местоположения восьми пропавших культурных реликвий, сообщает15 мая агентство Синьхуа.

Из пяти подозреваемых, двое пойманных 6 мая, состоят в банде «гробокопателей». Полиция Цинхая арестовала 13 членов банды в марте 2018 года по подозрению в проведении незаконным раскопок в уезде Дулань на Тибетском плато.

Как утверждает полиция, еще один подозреваемый в настоящее время находится в бегах. 8 мая трое подозреваемых из другой банды расхитителей гробниц, также были пойманы в Дулани. По всем случаям в настоящее время инициировано расследование.

Отметим, что Дулань является важным для археологов местом. Там расположены более 2 тыс. древних гробниц, относящихся с VII и VIII векам нашей эры. В гробницах хранятся изделия из шелка, серебра, бронзы и золота.

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