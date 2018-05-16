В Китае рассмотрели дело 23 телефонных мошенников

Чжухай, Китай, , 03:30 — REGNUM В суде города Чжухай китайской провинции Гуандун прошли слушания над 23 обвиняемыми в телефонном мошенничестве, включая 15 жителей Тайваня, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

Прокуратура обвиняет жителя Тайваня по имени Йе Циншуня в сговоре с остальными с целью создания двух мошеннических групп в Малайзии в 2015 году, которые обманным путем получили у 44 жителей материкового Китая денежных средств на общую сумму 7,68 млн юаней ($1,2 млн), притворяясь сотрудниками телекоммуникационных служб, полиции, а также работниками прокуратуры.

Согласно заявлению суда, некоторые из подозреваемых проходили по отдельным делам. Во время слушаний, которые прошли 15 мая, государственное обвинение представило доказательства, с которыми ознакомились обвиняемые и их адвокаты.

Более 30 человек, включая законодателей, политических советников, журналистов, членов семей некоторых обвиняемых, а также представителей общественности приняли участия в прошедших слушаниях. Суд объявит приговор обвиняемым в мошенничестве позже.

Напомним, что 18 апреля суд Пекина рассмотрел дело 40 телефонных мошенников, среди которых также имелись пять жителей Тайваня. Обвиняемые действовали по той же схеме.

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