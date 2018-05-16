В китайской провинции Хайнань зарегистрировать автомобиль станет лотереей

Санья, Китай, , 03:14 — REGNUM Китайская островная провинция Хайнань, расположенная на самом юге страны, ограничит количество новых машин путем введения специальных регистрационных квот, сообщает 15 мая агентство Синьхуа.

Начиная с 1 августа 2018 года, регистрационные номера на новые машины, исключая экологически-чистые, могут быть выданы либо посредством лотереи, либо посредством торгов, сообщили в местном правительстве.

Конкретная квота еще не объявлено. Регистрация новых автомобилей будет приостановлена с 15 мая по 31 июля 2018 года. Хайнань планирует перевести все автомобили в провинции на «зеленую» энергию к 2030 году.

На острове в настоящее время проживает более 9 млн человек, а общее количество зарегистрированных автомобилей достигает 1,18 млн. Планирует вывести на рынок 5,6 тыс. «зелёных» автомобилей и построить более 10 тыс. станций подзарядки для электромобилей уже в 2018 году.

В целом по Китаю к 2020 году запланировано увеличить количество электромобилей в Китае до 5 млн единиц.

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Напомним, что власти Поднебесной ведут активное внедрение «зеленых» технологий в стране с целью исправления экологической ситуации в крупных городах. Так, стало известно, что уже к настоящему времени в Пекине основным источником загрязняющих частиц в воздухе стали не предприятия, использующие уголь, а автомобили.

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