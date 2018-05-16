Группа ученых выявила связь между физнагрузками и преждевременной смертью

Лондон, , 03:04 — REGNUM Международная группа ученых провела исследования взаимосвязи физической активности и преждевременной смертностью у мужчин, сообщает British Journal of Sports Medicine.

Целью исследования было выявления закономерностей так называемого парадокса физической активности. В ходе исследования ученые проанализировали около 2490 исследований, сделанных другими учеными за 50 лет. В этих данных приводилась информация о 193 686 людях.

Ученые пришли к выводу, что высокая физическая нагрузка на работе повышает риск преждевременной смерти у мужчин на 18%.

При этом ученые подчеркнули, что есть разница между высокими физическими нагрузками на работе и на отдыхе (например, занятия спортом). У женщин подобной взаимосвязи ученые не обнаружили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным исследования, опубликованного в журнале Американского общества гериартрии, умеренная физическая активность в течение получаса, в том числе и мытье посуды, снижают риск преждевременной смерти у женщин на 12%.

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