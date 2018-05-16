Среда, 16 Мая 2018 года
01:58:45 МСК

Слезы счастья: руководитель постройки Крымского моста о проекте

Общество

«Очень многие шли на жертвы своего временного фактора»

Слезы счастья: руководитель постройки Крымского моста о проекте
Иллюстрация: Kremlin.ru
Перед началом торжественного митинга-концерта по случаю открытия автодорожной части Крымского моста

Симферополь, 16 мая 2018, 00:30 — REGNUM  Генеральный директор ООО «СГМ-Мост» Александр Островский пустил скупую слезу на торжественном открытии Крымского моста, 15 мая сообщает Рен-ТВ.

По его словам, он счастлив, что судьба подарила ему возможность возглавить стройку и создать сплоченный коллектив, который и обеспечил успешное завершение проекта.

«Очень многие шли на жертвы своего временного фактора», — подчеркнул Островский.

Напомним, 15 мая состоялась торжественная церемония открытия автомобильного движения по мосту через Керченский пролив.

Президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа возглавил колонну автомобилей, впервые проехавших по Крымскому мосту.

Регулярное движение автомобилей по мосту будет открыто 16 мая в 5:30 утра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федеральное агентство по туризму прогнозирует удешевление отдыха в Крыму в связи с открытием моста. Также ожидается и увеличение потока туристов в Крым в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростуризм ожидает удешевления отдыха в Крыму после открытия моста

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство Керченского моста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить