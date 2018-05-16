Слезы счастья: руководитель постройки Крымского моста о проекте

Симферополь, , 00:30 — REGNUM Генеральный директор ООО «СГМ-Мост» Александр Островский пустил скупую слезу на торжественном открытии Крымского моста, 15 мая сообщает Рен-ТВ.

По его словам, он счастлив, что судьба подарила ему возможность возглавить стройку и создать сплоченный коллектив, который и обеспечил успешное завершение проекта.

«Очень многие шли на жертвы своего временного фактора», — подчеркнул Островский.

Напомним, 15 мая состоялась торжественная церемония открытия автомобильного движения по мосту через Керченский пролив.

Президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа возглавил колонну автомобилей, впервые проехавших по Крымскому мосту.

Регулярное движение автомобилей по мосту будет открыто 16 мая в 5:30 утра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федеральное агентство по туризму прогнозирует удешевление отдыха в Крыму в связи с открытием моста. Также ожидается и увеличение потока туристов в Крым в 2018 году.

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