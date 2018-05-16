Боевики в Нигерии похитили 120 человек

Кадуна, Нигерия, , 00:00 — REGNUM Боевики в Нигерии похитили не менее 120 человек за несколько дней, 15 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению властей, похищения совершались на дороге Бирнин Гвари — Кадуна в штате Кадуна в северной части центральной Нигерии.

По сообщениям родственников похищенных, за некоторых из них похитители уже потребовали выкуп в размере $16 тыс.

В настоящий момент неизвестно, кто организовал похищение людей в штате Кадуна — это могут быть как местные группировки, так и боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, радикальная исламистская группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующая на северо-востоке Нигерии, давно «специализируется» на похищении людей.

Боевики-исламисты с 2009 года похитили тысячи человек, прежде всего женщин и детей. террористы удерживают пленников в качестве заложников для устрашения местного населения, а также вербуют из их числа смертников и бойцов группировки.

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