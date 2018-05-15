«Я ненавижу Израиль»: полиция Туниса предотвратила атаку возле синагоги

Тунис, , 22:25 — REGNUM Сотрудники полиции Туниса задержали вооруженного ножом человека, который пытался напасть на полицейского возле главной столичной синагоги Туниса, 15 мая сообщает The Associated Press.

Нападавший был обезврежен до того, как успел кого-либо ранить. В заявлении МВД Туниса указано, что нападение произошло на Авеню де ла Либертэ возле Большой синагони.

Сотрудник полиции Нассим Руисси сообщил радиостанции Shems FM, что нападавший действовал в одиночку и пытался нанести удар капитану полиции. По свидетельству очевидцев, нападавший кричал, что ненавидит Израиль.

Нападавшим оказался 45-летний гражданин Туниса. Сейчас его допрашивают сотрудники отдела по борьбе с терроризмом.

Напомним, 14 мая в Иерусалиме состоялась церемония открытия нового американского посольства, перенесенного из Тель-Авива. Открытие нового посольства США вызвало массовые акции протесты жителей Палестины.

В ходе столкновений 14 мая в секторе Газа вооруженные силы Израиля убили десятки гражданских лиц. В настоящий момент число погибших достигло 60 человек, свыше 2 тыс. 700 человек получили ранения, включая женщин и детей.

После случившегося Анкара попросила посла Израиля покинуть Турцию. Премьер-министра Великобритании Тереза Мэй призвала провести расследование событий в секторе Газа, заявив, что подобное насилие это «вызывает чрезвычайное беспокойство» и может разрушить попытки по заключению мира.

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