Столкновения с полицией Сенегала привели к гибели студента

Дакар, , 22:08 — REGNUM В ходе столкновений с полицией Сенегала был убит студент, заявили в министерстве внутренних дел Сенегала, 15 мая сообщает The Associated Press.

Столкновения произошли в северном городе Сен-Луи. Глава МВД Сенегала Эли Нгуиль Ндиайе заявил, что 20 человек получили ранения в ходе столкновений с полицией возле Университета Гастона Берже.

По словам Ндиайе, в настоящий момент начато расследование причин гибели студента. Убийство студента вызвало протесты в Дакаре — столице Сенегала — и в юго-западном регионе Казаманс. Студенты заблокировали дороги и подожгли автомобильные покрышки.

Напомним, протесты в Сен-Луи начались после того, как студентам было отказано в предоставлении ежемесячной государственной субсидии. Десятки тысяч студентов получают государственные субсидии, которые идут на оплату учебы.

В Сенегале студенческие демонстрации — это довольно частое явление, однако случаи гибели студентов редки.

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