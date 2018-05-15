Бабич и Патрушев в Саратове обсудили проблемы подростков

Саратов, , 21:12 — REGNUM Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич 15 мая в Саратове провели совместное совещание, посвященное вопросам профилактики распространения деструктивных взглядов и течений среди учащейся молодежи, а также противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории регионов округа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полпредства.

«Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. Подростки, ищущие самовыражения и самооценки, являются наиболее привлекательной аудиторией для различных деструктивных манипуляторов, в том числе, вербующих в ряды экстремистских и террористических организаций новых членов», — отметил Бабич.

Однако он заявил, что в ПФО проделана большая работа в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, пресечения фактов вовлечения подростков в криминальные субкультуры, а также в совершение преступлений и иных антиобщественных действий.

Одной из серьезных проблем полпред президента РФ в ПФО назвал создание в сети интернет сообществ, пропагандирующих среди молодежи насилие, убийства и суицидальные проявления. Кроме того, по мнению полномочного представителя, существует прямая связь насилия на экране с поведенческим настроением несовершеннолетних и их агрессивностью.

«Приходиться констатировать тот факт, что на фоне усилий органов власти, направленных на создание патриотично ориентированной социально активной молодежи, значительная часть подростков предоставлена сама себе, ориентируется на псевдоцели и ложные приоритеты под определяющим воздействием криминальной среды, СМИ, заполненных негативом, культом роскошной жизни и безыдейности, интернетом, где также доминирует потребительское отношение к окружающему миру и правовой нигилизм», — добавил Бабич.

Патрушев же подчеркнул необходимость повышения эффективности гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.

«К числу основных факторов, формирующих предпосылки для возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, относятся как внутренние проблемы (низкий уровень и качество образования, проблемы с трудоустройством, социальное неравенство), так и деятельность спецслужб и организаций иностранных государств и курируемых ими российских оппозиционных структур, направленная на подрыв нравственных устоев, исторических основ и патриотических традиций», — пояснил секретарь Совбеза.

При этом он констатировал, что в ПФО осуществляются меры организационного и практического характера по профилактике распространения деструктивных взглядов и течений учащейся молодежи. Так, в рамках реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года в округе реализуются более 40 региональных программ, проводятся комплексные оперативно-профилактические мероприятия с привлечением порядка 120 общественных организаций ПФО, создаются центры по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке.

Полпред отметил необходимость выработки дополнительного комплекса мер по совершенствованию молодежной политики и профилактического воздействия на подростков, начиная с самого раннего возраста. В частности, Бабич заявил о целесообразности принятия госпрограммы, консолидирующей работу уполномоченных органов в рассматриваемой сфере и предполагающей конкретное финансирование по направлениям государственной молодежной политики, а также соответствующего федерального закона.

В то же время по словам полномочного представителя президента в ПФО в регионах реализуется комплекс мер (социального, экономического, медицинского, правового и административного характера), направленных на оздоровление наркоситуации. Принятые меры позволили в округе на 7,5% снизить число лиц, потребляющих наркотические средства, в том числе среди несовершеннолетних. Наряду с этим, правоохранительными органами в 2017 году выявлено свыше 36 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что больше уровня предыдущего года на 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев высказал мнение, что к работе по выявлению попыток распространять экстремистские и террористические идеи в сети интернет нужно привлекать молодежь из числа блогеров, создавая интернет-дружины.

По его словам, работа эта сегодня особенно важна, поскольку против России используются «различного рода политические, экономические, информационные и иные меры невоенного характера».

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