За четыре месяца Казахстан увеличил экспорт газа почти на 25%

Ташкент, , 21:14 — REGNUM По итогам первых четырех месяцев 2018 года объем добычи газа в Казахстане увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6,1%, 18,7 млрд кубометров, сообщает 15 мая «КазТАГ» со ссылкой на данные министерства энергетики республики.

По данным ведомства, экспорт газа увеличился по сравнению с январем — апрелем 2017 года на 24,1%, до 6,7 млрд кубометров. Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 1,024 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за первые четыре месяца 2017 года.

Объем производства нефтяного битума увеличился на 65%, до 187 тыс. тонн. Объем экспорта битума в Таджикистан и Киргизию составил 12 тыс. тонн.

Напомним, в 2017 году объем добычи газа в Казахстане составил 52,93 млрд кубометров, что на 14,1% больше, чем годом ранее. Объем добычи природного газа составил 22,887 млрд кубометров и нефтяного попутного газа — 30,046 млрд кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году объем транспортировки газа национальным оператором «КазТрансГаз» составил 100,9 млрд кубометров, что на 14% больше, чем в 2016 году.

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