МВД РФ предлагает не заставлять водителей вешать знак «Шипы» на свои авто

Москва, , 20:27 — REGNUM Министерство внутренних дел Российской Федерации предлагает исключить обязанность водителей транспортных средств устанавливать опознавательный знак «Шипы» на своих автомобилях, которые имеют шипованную резину. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован сегодня, 15 мая, на портале проектов нормативных актов.

«Предлагается исключить обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины, которая закреплена в пункте 8 Основных положений», — сказано в пояснительной записке к проекту постановления.

Авторы инициативы считают, что данный знак «давно потерял актуальность» в связи с тем, что динамические характеристики движения автомобиля определяются иными факторами.

Среди этих факторов перечислены следующие: конструкция транспортного средства, степень его загруженности, наличие современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации.

«Установка указанного знака на транспортном средстве не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, в МВД указывают, что знак «Шипы» на заднем стекле автомобиля зачастую ограничивает обзор с места водителя.

Напомним, в минувшем году были приняты поправки к Правилам дорожного движения, согласно которым все водителя, на чьих автотранспортных средствах установлена ошипованная резина, обязаны были приклеить на свой автомобиль знак «Шипы». В противном случае им грозил штраф в 500 рублей. Авторы этого нововведения утверждали, что автомобиль с ошипованной резиной якобы имеет более короткий тормозной путь.

Однако эксперты сразу указали, что это совсем не так. К примеру, шипованная резина, наоборот, имеет больший тормозной путь, когда дорога без снега и льда. Кроме того, сейчас автомобили оснащаются множеством систем, уменьшающих тормозной путь, и шипованная резина тут совершенно ни при чем.