Суд не вернул детей удалившей грудь жительнице Екатеринбурга

Екатеринбург, , 20:00 — REGNUM Свердловский областной суд 15 мая не удовлетворил апелляционную жалобу жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских на решение Орджоникидевского районного суда. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

«Свердловская апелляция отказалась возвращать детей Юлии Савиновских. Ожидаемо и предсказуемо», — констатировал юрист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мать троих детей взяла под опеку двоих мальчиков. Но в конце лета 2017 года их изъяли из семьи и расторгли договор опеки.

Ранее женщина удалила грудь. Она считает, что решение об изъятии детей чиновники приняли после того, как им стало об этом известно. Кроме того, она вела в социальной сети страничку от мужского имени и переписывалась с членами группы граждан, намеренных сменить свой пол. Сама она настаивает на том, что пол менять не собиралась, а грудь удалила исключительно по медицинским показаниям.

Юлия Савиновских начала борьбу за детей и даже объявила голодовку возле здания областного минсоцполитики. Также обратилась в суд, потребовала отменить постановление о лишении её права опеки. Но Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отказал ей в этом.

Затем областной суд вернул иск на повторное рассмотрение. Но и оно закончилось не в полльзу Юлии. А сегодня, 15 мая, своё окончательное слово сказал и областной суд.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело о детях удалившей грудь екатеринбурженки рассмотрит облсуд