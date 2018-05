В США скончался известный журналист и писатель Том Вулф

Нью-Йорк, США, , 19:27 — REGNUM В США в возрасте 87 лет умер известный писатель и журналист Том Вулф. Об этом сегодня, 15 мая, пишет The New York Times.

Сообщается, что Вулф недавно был госпитализирован с инфекцией в одну из больниц Манхэттена. Журналист скончался сегодня, 15 мая.

Вулф был одним из самых востребованных и продаваемых американских авторов. Широкую известность он приобрел после публикации в 1965 году сборника эссе «Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка».

В 1968 году вышла его не менее популярная книга «Электропрохладительный кислотный тест», в которой он описал жизнь автора «Пролетая над гнездом кукушки» (One Flew Over the Cuckoo's Nest) Кена Кизи и субкультуры, сформировавшейся вокруг него.

За 60 лет активной творческой деятельности Вулф издал около 15 книг, среди которых четыре романа: «Костры амбиций», «Мужчина в полный рост», «Я — Шарлотта Симмонс» и «Голос крови».

Также Вулф считается одним из пионеров направления «новая журналистика». Собственно, именно он предложил этот термин в 1973 году и относил его к своим работам, а также к публикациям ряда своих современников. Суть термина в описании альтернативной (на указанный период) техники написания статей в американской печати.