Главой Псковской митрополии станет епископ Тихон (Шевкунов)

Псков, , 18:56 — REGNUM Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) стал главой Псковской митрополии, при этом он сохранит должность главы Патриаршего совета по культуре.

«Владыка Тихон будет с благодарностью воспринимать всё то, что было сделано на протяжении десятилетий управления епархией преосвященным митрополитом Евсевием, и продолжать многочисленные необходимые труды по развитию митрополии, которые стоят сейчас на повестке дня», — прокомментировал решение Священного Синода пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в интервью «Псковскому агентству информации».

Решение о назначении епископа Тихона (Шевкунова) главой Псковской митрополии было принято 14 мая, в сан митрополита он будет возведён позднее. При этом вспоминается связь будущего владыки с Псковской землёй — именно в Псково-Печерском монастыре он начинал свой монашеский путь в 1982 году.

На посту главы Псковской митрополии епископ Тихон сменит 79-летнего митрополита Евсевия — он был назначен архиепископом Псковским и Великолукским 25 лет назад, в феврале 1993 года, последние 10 лет — в сане митрополита.