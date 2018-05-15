На Тамбовщине ждут мать премьер-министра Люксембурга

Тамбов, , 18:31 — REGNUM В ходе визита в Великое Герцогство Люксембург глава администрации Тамбовской области Александр Никитин пригласил мать премьер-министра страны Анели Беттель приехать на родину предков — в бывшее имение Сергея Рахманинова в Ивановке, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В ходе визита в Великое Герцогство Люксембург тамбовская делегация во главе с губернатором Александром Никитиным посетила выставку семейных фотографий Сергея Рахманинова из архива дома-музея в селе Ивановка, которая организована в российском центре науки и культуры в Люксембурге.

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В этом году великому русскому композитору исполняется 145 лет. Повышенное внимание люксембуржцев к Рахманинову объясняется тем, что премьер-министр Великого герцогства Ксавье Беттель прямой потомок композитора по материнской линии. На выставке и концерте в российском центре науки и культуры было много гостей. В открытии выставки участвовала мама премьер-министра — госпожа Анели Беттель. Александр Никитин пригласил ее приехать на Тамбовщину и посетить рахманиновскую усадьбу. Она приняла приглашение и пообещала приехать на родину своего знаменитого родственника, которому приходится внучатой племянницей.

«Великая честь представлять здесь наш богатейший край, известный своими черноземами, мичуринскими яблоками, тамбовским окороком. Но где бы я ни был в России и за ее пределами, когда речь заходит о Сергее Рахманинове, который жил и творил на Тамбовщине, все с восхищением воспринимают этот факт, — сказал Александр Никитин, приветствуя гостей центра. — Наш регион невероятно богат талантами. Как говорят, все лучшее рождается на лоне природы. Все, что создал Рахманинов, создано на лоне живописной тамбовской природы».

Вадим Галушка, заведующий кафедрой специального фортепиано Тамбовского государственного музыкального педагогического института имени С.В.Рахманинова, исполнил для гостей выставки музыкальные произведения великого композитора. Зал не смог вместить всех желающих: пришедшие послушать музыку Рахманинова стояли у окон центра, в холле. Зал аплодировал и долго не отпускал исполнителя.

В финале мероприятия все желающие могли попробовать мичуринский пирог с яблочным повидлом.

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Отметим, российский центр науки и культуры — представительство в Люксембурге Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Центр призван заниматься популяризацией русского языка и российской культуры, содействовать развитию деятельности по расширению культурного, научного и делового сотрудничества, молодежных и студенческих обменов.

Здесь ежегодно проходят около 40 культурных и общественных мероприятий: художественные, документальные выставки, фотоэкспозиции, концерты, кинопоказы, тематические вечера, отмечаются русские праздники, семинары и конференции. Мероприятия посещают как соотечественники, так и представители люксембургской общественности.