Навальный получил 30 суток тюрьмы за незаконную акцию протеста

Москва, , 18:03 — REGNUM Оппозиционный блогер Алексей Навальный получил 30 суток тюрьмы за организацию незаконной акции протеста в центре Москвы 5 мая. Соответствующее решение вынес сегодня, 15 мая, Тверской суд Москвы.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что блогер знал о несогласованности с органами исполнительной власти публичного мероприятия, функции организатора которого он исполнял. Несмотря на это, Навальный с помощью сети интернет в период с 28 апреля по 4 марта активно организовывал и призывал на несанкционированную акцию своих сторонников.

В итоге к 14:00 5 мая на Пушкинской площади в центре Москвы собрались порядка 2 тыс. человек как сторонников, так и противников блогера Навального. Сам он также был замечен среди участников незаконной акции.

Стражи порядка предупредили собравшихся о незаконности их акции и попросили разойтись, но призывы были проигнорированы. Навальный также проигнорировал призывы сил правопорядка и активно раздавал интервью средствам массовой информации.

В итоге он и многие из его сторонников были задержаны. Поскольку это далеко не первое нарушение подобного рода, которое совершает Навальный, суд приговорил его к 30 суткам административного ареста.

«Суд постановил: признать Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия»), и назначить ему наказание в виде 30 суток административного ареста», — огласил решение судья Дмитрий Гордеев.

Стоит отметить, что Навальный отбывает два условных срока по уголовным преступлениям. Однако это не мешает ему регулярно совершать административные правонарушения, и при этом судебная система и правоохранительные органы никак на это не реагируют и не заменяют Навальному его условные сроки реальным.