Миронов просит Меркель выплатить компенсации детям войны

Москва, , 17:30 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов просит канцлера ФРГ Ангелу Меркель выплатить от имени германского государства денежные компенсации российским детям войны, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

«Пользуясь случаем, хочу обратиться к канцлеру ФРГ: не желает ли госпожа Меркель признать этот вопрос и решить его по справедливости», — заявил Миронов в ходе брифинга в Госдуме.

Власти Германии выплачивали компенсации жертвам Холокоста, узникам концлагерей, детям войны, проживающим в ФРГ, бывшим подневольным работникам, угнанным в Третий рейх с оккупированных территорий, напомнил депутат Госдумы.

«Мы уверены, что дети войны имеют полное право требовать денежную компенсацию от Германии за перенесенные ими нравственные и физические страдания», — заявил Миронов.