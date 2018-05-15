Ректор Горного университета отсудил миллионы у СМИ и авторов в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:28 — REGNUM Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск ректора Горного университета Владимира Литвиненко к газете «Деловой Петербург», группе журналистов и антикоррупционной организации Transparency International. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 мая в суде.

После серии публикаций «Делового Петербурга» под общим названием «Схемы горного короля» и расследования Transparency International под названием «Миллиардер с горы — Горный университет строил научно-лабораторный комплекс, а получил элитное жилье» Владимир Литвиненко подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Он потребовал взыскать в общей сложности 65 млн рублей с вышеназванных организаций, а также лично с журналистов «ДП» Натальи Ковтун, Ирины Панкратовой и Надежды Федоровой.

В результате суд постановил удовлетворить иск частично, взыскав с издателя газеты, «ДП Бизнес Пресс», 4 млн рублей, с Федоровой — 500 тыс. рублей, с Панкратовой и Ковтун — по 250 тыс. рублей, с Transparency International — 5 млн рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM ответчики, на решение будет подана апелляционная жалоба.

«Я не знаю деталей, поскольку сейчас живу и работаю в Москве и не могла приехать на судебное заседание. Мои интересы в суде представляет юрист «Делового Петербурга». Конечно, мы будем подавать на апелляцию. Честно говоря, я и не рассчитывала на победу в первой инстанции. Но отказ суда приобщить к делу выписки из Росреестра, на которых, собственно, основан текст, меня, конечно, поразил. То есть получается, проверять описанные в материале факты вообще не стали. Сразу перешли к оценке того, порочат ли они героя. Надеюсь, в апелляции будет несколько иной подход к рассмотрению дела», — заметила Ирина Панкратова, которая ныне сотрудничает с журналом «РБК».

Руководитель регионального центра Transparency International Дмитрий Сухарев заявил, что для него судебное заседание завершилось «вполне ожидаемо». Кроме того, он назвал «стыдливым» тот факт, что процесс по какой-то причине провели в закрытом режиме, не пустив туда журналистов. У него также возникли вопросы к квалификации эксперта Ирины Кузнецовой, согласно мнению которой публикации опорочили Литвиненко, причем, уточнил Сухарев, суд отказался оглашать экспертизу среди исследуемых доказательств и не вызвал Кузнецову для допроса.

«Всё это мы будем обжаловать вплоть до ЕСПЧ. И мы продолжим публиковать расследования», — добавил Сухарев.

Добавим, что Владимир Литвиненко был сопредседателем петербургского штаба Владимира Путина в Санкт-Петербурге во время кампании по выборам президента РФ.