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За самовольное подключение к газопроводам будут сажать в тюрьму

Общество

И за кражу нефти

За самовольное подключение к газопроводам будут сажать в тюрьму
Иллюстрация: Gazprom.ru
Сотрудник «Газпрома»

Москва, 15 мая 2018, 17:01 — REGNUM  Законопроект об уголовной ответственности за самовольное подключение к нефтепроводам и газопроводам Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за такие деяния, предлагается карать лишением свободы вплоть до 2-х лет лишения свободы.

При этом совершение указанных деяний группой лиц по предварительному сговору или в отношении магистральных трубопроводов будет влечь наказание вплоть до 4-х лет лишения свободы.

Максимальное наказание может составить до 8-ми лет лишения свободы — в случае, если повреждение нефте — или газопровода повлекло смерть двух и более человек.

«Мы предлагаем привлекать к ответственности тех, кто сознательно ворует газ. Если мера не будет принята, конца этому не будет», — заявил депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»), отметив, что подобными системными преступлениями наносится ущерб в десятки миллиардов рублей.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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