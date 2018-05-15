Роскомнадзор направил запрос Facebook по новой утечке данных пользователей

Москва, , 16:56 — REGNUM Роскомнадзор направил запрос администрации Facebook после появления информации о новой утечки данных пользователей социальной сети, сообщила 15 мая пресс-служба российского ведомства.

«Роскомнадзор направил в Facebook запрос с целью уточнить, был ли допущен допуск неограниченного круга лиц к персональным данным российских пользователей социальной сети», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее сегодня издание New Scientist по результатам собственного расследования сообщило об очередной масштабной утечке данных пользователей социальной сети Facebook.

По информации издания, данные около 3 млн пользователей приложения с психологическими тестами myPersonality находились в свободном доступе на протяжении четырёх лет.

В апреле Facebook уже оказалась в центре скандала после того, как стало известно о передаче данных 87 млн пользователей соцсети аналитической компании Cambridge Analytica, изучавшей предпочтения избирателей в интересах предвыборной кампании Дональда Трампа.

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