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Российский омбудсмен назвала российские тюрьмы курортом

Общество

По сравнению с американскими

Москва, 15 мая 2018, 16:54 — REGNUM  Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова дала высокую оценку условиям содержания заключенных в России, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

«Наши тюрьмы — это курорт по сравнению с американскими», — сказала Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

В тюрьмах США люди порой находятся просто «на грани жизни и смерти», говорит омбудсмен.

Она обратила внимание на то, что российский летчик Константин Ярошенко, который содержится в тюрьме в США, уже два месяца находится в карцере «почти без света», мясом его кормят один раз в неделю — рацион составляет 50 граммов курицы, «остальное — каша».

«У нас давно в карцере дается еда, и даже прогулки есть», — сказала Москалькова.

В России с каждым годом тюремное население сокращается, в начале 2000-х его численность превышала 1 млн человек, в 2017 году показатель составил 602 тыс. человек. Содержание одного заключенного обходится в 363,4 тыс. рублей (30 284 рублей в месяц).

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