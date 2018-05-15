Во Франции задержаны шесть уроженцев Чечни

Париж, , 16:32 — REGNUM Шестерых выходцев из Чечни задержали 15 мая во Франции. Мероприятия по задержанию проводились в трех департаментах: Нижний Рейн, Жиронда и Верхняя Гаронна, передает портал France Info.

По данным СМИ, это задержание не связано с терактом, который произошел 12 мая в Париже, когда гражданин Франции чеченского происхождения Хамзат Азимов напал на прохожих с ножом, убив одного из них и ранив еще четверых.

Шестеро представителей чеченской диаспоры заинтересовали французские спецслужбы в связи с проведением расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе в 2017 году, пишет издание.

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Напомним, во время теракта в Барселоне 17 августа 2017 года преступник въехал на автофургоне в толпу людей на улице Рамбла. Погибло 15 человек. В Кембрильсе в тот же день была предпринята попытка совершить такой же теракт. Жертвами бандита стала одна женщина. В обоих терактах, за которые взяла на себя ответственность террористическая организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пострадали 130 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в центре Парижа молодой человек с бородой совершил теракт. Напав на прохожих, он убил одного человека и ранил еще четверых. Полицейские застрелили преступника. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Французская полиция установила, что нападавший Хамзат Азимов приехал во Францию из Чечни в юном возрасте. Он был связан с боевиками в Сирии. Глава Чечни Рамзан Кадыров возложил ответственность за воспитание боевика на французские власти. По его словам, если бы молодой человек остался жить на родине, он никогда не стал бы боевиком.