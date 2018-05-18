В преддверии «Ночи музеев» во всём мире отметят День музеев

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 18 мая, отмечается Международный день музеев. Тема праздника в этом году — «Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории».

Праздник учредили в 1977 году на 11-ой Генеральной конференции Международного совета музеев (ICOM), которая проходила в Москве и Ленинграде. Предложение об основании ежегодного профессионального праздника внесла российская делегация.

С 1978 года Международный день музеев стали отмечать в более чем 150 странах. В 1992 году совет ICOM впервые предложил общую тему праздника — «Борьба против незаконного перемещения культурных ценностей». В последние годы День музеев был посвящен таким темам, как «Музеи и устойчивое развитие общества», «Музеи и культурные ландшафты», «Музеи и спорная история: говорим о сложном в музеях» и другим. В этом году тема праздника — «Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории».

«Невозможно понять роль музеев без принятия во внимание всех видов связей и коммуникаций, которые они образуют. Благодаря технологиям музеи могут выйти за рамки своей основной аудитории и привлечь новых посетителей, популяризируя свои коллекции различными способами: цифровизация культурного наследия, включение мультимедийных средств в экспозицию или просто создание хештега, который позволит вызвать дополнительный интерес публики к музею и его коллекциям в социальных сетях», — поясняется на сайте ICOM.

В 1997 году ICOM создал первый официальный постер Международного дня музеев. С тех пор ежегодно союз разрабатывает фирменный стиль и готовит макеты плакатов, открыток и интернет-баннеров более чем на десяти языках.

Поворотным в истории развития праздника стал 2011 год. Именно тогда для организации мероприятий ICOM привлёк институциональных партнёров и ввел новые элементы бренда: слоган, официальный сайт и информационный комплект. Также в этот год союз стал патроном Европейской ночи музеев.

Напомним, в 2018 году всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в двенадцатый раз. В ночь с 19 на 20 мая музеи, картинные галереи и другие учреждения культуры проведут творческие встречи с художниками, мастер-классы, лекции, выставки и квесты. Тема акции — «Шедевры из запасников».

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