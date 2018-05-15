Законопроект о штрафах за пляжный вид в центре города готовится в Госдуме

Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») намерен вернуться к своей законодательной инициативе о запрете гулять по улицам городов в нарядах, которые уместны только на пляже. Об этом парламентарий написал 15 мая на своей странице в Facebook. Милонова возмущает внешний вид некоторых сограждан, избавившихся от части одежды из-за жаркой погоды.

«Люди гуляют, радуются, отдыхают на улицах и в парках. Но вот что я понять не могу — зачем некоторые субъекты оголяются в центре городов? Пляжный наряд уместен только в одном месте — на пляже. Не на Тверской улице, не на Невском проспекте, не в музее или общественном транспорте. Противно смотреть, как люди оскорбляют своим внешним видом окружающих, не желающих смотреть на чужие жирные бока», — написал Милонов.

Напомним, в 2015 году Виталий Милонов, еще будучи депутатом Заксобрания Петербурга, вносил законопроект о запрете появляться на улицах города в плавках и купальниках.

«Вынужден, по многочисленным просьбам нормальных людей, вернуться к реализации своей инициативы — будем штрафовать полуголых хамов в городах. Готовим поправки к административному кодексу», — сообщил депутат Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Санкт-Петербурге могут запретить гулять в купальниках и с голым торсом

Как сообщало ИА REGNUM, законопроектом Милонова предполагалось запретить обнаженным людям находиться в общественных местах. «Обнаженный вид», по мнению автора законопроекта, это «полное отсутствие одежды на теле человека либо отсутствие одежды на туловище человека, а равно не покрытая одеждой нижняя часть туловища». Предлагалось также ввести понятие «неэтичная одежда».