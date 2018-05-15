Чиновники в Дагестане поплатились за сокрытие доходов

Махачкала, , 16:01 — REGNUM В Дагестане обнародованы распоряжения о серьезных дисциплинарных взысканиях, которые получили более 30 чиновников, занимающих посты в министерствах и ведомствах, а также в администрации главы и правительства республики. Имена семерых из них указаны в распоряжении главы кабинета министров Артема Здунова, подписанном им 14 мая.

Причиной наказания названо представление должностными лицами неполных сведений в справке о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, пишут «Махачкалинские известия». В числе провинившихся и получивших взыскание оказались первый заместитель министра финансов РД Али Исламов, которому объявлено предупреждение о неполном служебном соответствии. Двум заместителям министров — первому заместителю главы минпечати Магомедбеку Ахмедову и заместителю главы минздрава Салману Ахмедову — объявлен выговор.

Четыре заместителя глав ведомств получили замечания: заместитель министра по туризму Гусейн Ахмедов, первый замминистра здравоохранения Фейзулах Габибулаев, первый заместитель министра промышленности и торговли Казбек Кандауров и первый заместитель руководителя агентства по дорожному хозяйству Магомед Тагиров.

Наказания получили и 24 сотрудника администрации главы и правительства Дагестана. Здесь взыскания оказались еще строже. Так, по итогам проверок в отношении лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан, освобождены от работы шесть человек. Среди них советник главы Дагестана Муртазалиев Ш. Р., советники председателя правительства Идрисов Р. М. и Омаров А.О., заместитель начальника отдела организационно-проектного управления Керимов К.К., консультант управления по вопросам противодействия коррупции Магомедов М. С, пишет «Черновик».

По данным издания, объявлено предупреждение о неполном должностном соответствии начальнику отдела специальной документационной связи и защиты информации Пономареву Ю. Б. Выговоры получили девять человек: советники главы Дагестана Шамхалов Д. Ч., Рагимов А. Т. и Ланда К.Г., советник председателя правительства Османова С.М., заместитель руководителя администрации главы и правительства — начальник управления делами Ахмедов Т.Г., заместитель начальника управления делами Абдулжалилов Ш. Ш., заместитель начальника организационно-проектного управления Зубайруев З.И., начальник отдела аппарата Совета безопасности республики Унчиев Д.Г., начальник отдела управления делопроизводства Алисултанова З. М.

Еще 12 чиновникам объявлены замечания. Среди них в том числе руководитель службы протокола главы и правительства РД Мирзамагомедова Л.Г., начальник контрольного управления Тагибов Т.П., начальник управления по внутренней политике Хатипов М.А., начальник отдела обеспечения деятельности аппарата антитеррористической комиссии Ашамаева А.А., начальник отдела управления по информационной политике Изиева А.К.

Читайте также: Васильев: Организованные преступные группировки охватили весь Дагестан

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Дагестана Владимир Васильев 14 мая на совещании с участием руководителей органов государственной власти предупредил, что антикоррупционные мероприятия, которые были начаты в республике в 2018 году, будут продолжены, и пообещал, что в дверь каждого, кто нарушает закон, могут скоро постучаться, как «постучали в дверь председателя правительства Гамидова, и других…».

Напомним, экс-глава кабмина Абдусамад Гамидов был арестован в ходе антикоррупционных мероприятий, которые проводили в республике прикомандированные сотрудники главков МВД, ФСБ и прокуратуры РФ. В ходе проверки в министерствах и ведомствах были вскрыты факты хищений денежных средств на миллиарды рублей.

Читайте также: Владимир Васильев: Кадровая чистка в Дагестане продолжится