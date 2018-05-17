ПетроМетро: строительный раж к ЧМ привёл к бесполезным тратам?

Санкт-Петербург, , 04:05 — REGNUM Тестирование в Санкт=-Петербурге одной из пяти новых станций метро, «Новокрестовской», вызвало противоречивую реакцию. С одной стороны, эта станция должна обслуживать ЧМ-2018, а с другой ‑ и она, и следующая за ней новая «Беговая», могут не разгрузить транспортные потоки, а в чем-то даже ухудшить положение. Мнение экспертов анализировала корреспондент ИА REGNUM Карина Саввина.

«Новокрестовская» возведена на намыве за новым (тем самым — печально известным своей стоимостью) стадионом, и, по мнению эксперта по транспорту ИТП «Урбаника» Ильи Резникова, это «не самая нужная станция метро с точки зрения пассажиропотоков». Но вот «Беговую», которая выходит на ул. Савушкина, эксперт лишней не считает — она может помочь жителям Приморского района, хотя новых пассажиров в метро не привлечет. Еще пессимистичнее смотрит на дело аналитик в области систем общественного транспорта Владимир Валдин, по мнению которого, новые станции только навредят близлежащим территориям, в частности, еще больше нагрузят и без того задыхающийся Васильевский остров:

«Из-за новых станций пассажиры на «Приморской» будут садиться вместо пустого поезда в уже наполненный», — говорит Валдин.

Увеличить же число вагонов в поездах на зеленой ветке (Невско-Василеостровская линия) невозможно технически. По его мнению, что изначально предполагалось вместо «Беговой» и «Новокрестовской» продолжить на север четвертую, оранжевую линию, что было бы разумней, но желание построить побольше объектов к ЧМ заставило решение изменить.

Каковы прогнозы и в чем должны быть приоритеты при развитии петербургского метрополитена, читайте в статье: Новые станции метро Петербурга: количество не переходит в качество

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