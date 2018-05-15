В Москве гражданам помогают 6 тыс. социально ориентированных НКО

Москва, , 15:23 — REGNUM Сегодня, 15 мая, в Москве стартует прием заявок на получение грантов мэра столицы для некоммерческих организаций (НКО), которые реализуют общественно значимые проекты. В 2018 году конкурс субсидий НКО стал называться конкурсом грантов мэра Москвы, сообщается на сайте градоначальника.

В 2017 году поддержку от мэра Москвы получили 39 таких организаций. Сумма субсидий составила 273 млн рублей. Средства пошли на помощь пожилым людям и инвалидам, развитие донорства и волонтерства, программы по социальной адаптации детей-сирот и другие социальные проекты.

Кроме того, НКО помогают городу решать проблемы экологии, организовывать или инициировать проведение благотворительных акций и культурных мероприятий.

В 2018 году на поддержку социально ориентированных НКО выделено в 1,5 больше — 400 млн рублей.

В настоящее время в Москве зарегистрировано более 33 тыс. НКО, из них 6 тыс. — социально ориентированные.

«Социально ориентированные НКО могут рассчитывать на поддержку государства»

Москва в свою очередь всячески поддерживает деятельность социально ориентированных НКО. В частности, они могут бесплатно получить консультации по финансовым и юридическим вопросам.

Также город оказывает НКО материальную помощь, средства выделяются из бюджета. Субсидии выплачиваются уже 15 лет. В последние годы их размер значительно увеличился.

Руководитель ассоциации некоммерческих организаций «Союз волонтерских организаций и движений» Владимир Хромов пояснил, грант мэра Москвы обеспечивает стабильное финансирование НКО на год.

По его словам, этого срока достаточно для реализации полноценного проекта или для привлечения дополнительных партнеров и ресурсов.

Читайте также: В РФ утвержден перечень услуг социально ориентированных НКО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших статус исполнителей общественно полезных услуг. вступил в силу 1 января 2017 года.

Подробнее: В РФ создадут рейтинг регионов по поддержке социально ориентированных НКО