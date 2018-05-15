Роскомнадзор в конце мая представит в Госдуму отчет о блокировке Telegram

Москва, , 14:33 — REGNUM Формальное вступление в силу решения Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram никак не повлияет на развитие ситуации с мессенджером. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 мая заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

«Нет никакого сейчас развития событий, это просто процедурные моменты, которые пытаются подать как какую-то сенсацию», — заявил Левин.

Он напомнил, что «в решении суда говорилось о немедленном исполнении решения», а потому вступление или невступление решения суда в силу не имеет никаких практических последствий.

«Мы ждём, когда Роскомнадзор будет готов представить комитету свою позицию и отчёт по исполнению законодательства, в том числе и исполнения этого данного решения суда. Пока по датам ничего не определено», — добавил парламентарий.

Он также предположил, что отчёт может быть представлен уже в конце мая.

Напомним, 15 мая на сайте Мосгорсуда появилась отметка о вступлении решения суда по Telegram в силу. Позже руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова пояснила, что это произошло автоматически с учётом сроков — в действительности решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в законную силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.

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