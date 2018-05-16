Дни Оренбуржья в Казахстане: марафон-концерт и экзотический акцент

Оренбург, , 07:35 — REGNUM В Актюбинской области (Казахстан) 19 мая в Центральном парке культуры и отдыха им. Первого президента Казахстана состоится торжественное открытие Дней Оренбургской области. Специально для этой встречи деятели искусств региона подготовили марафон-концерт, который продлится свыше четырёх часов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбуржья.

Программа каждого коллектива составлена из лучших репертуарных композиций, которые гарантированно находят отклик в душе зрителей многонационального региона. Жители Актюбинска будут аплодировать Оренбургскому государственному академическому русскому народному хору, Оренбургскому государственному театру музыкальной комедии, оркестру областного театра музыкальной комедии, оркестру русских народных инструментов Оренбургского государственного института искусств им.Л.и М. Ростроповичей, Муниципальному камерному хору, народным самодеятельным коллективам из Беляевского, Илекского, Оренбургского, Пономарёвского, Ташлинского районов, а также Соль-Илецкого городского округа и городов Орск и Новотроицк.

Экзотический акцент территории парка придаст импровизированный этногородок «Казачья станица». Здесь можно будет увидеть настоящий казацкий курень и русскую избу, а в них вышитые вручную рушники, иконы, постельные принадлежности, а также старинную мебель.

Например, на казацком подворье Соль-Илецкого городского округа жители Актюбинска увидят настоящий колодец, телегу, плуг и даже собачью будку. Все это — не историческая имитация, а предметы, сделанные руками казаков еще в XIX веке. Посетив же сам курень, можно будет увидеть глиняную посуду, казацкие шашки и пики.

Эмоциональную атмосферу встречи с историческим прошлым добавит народный коллектив «Истоки», основу репертуара которого составляет казачий фольклор. Расширит диапазон общения улица оренбургских мастеров прикладного творчества и народных ремёсел. Здесь будут представлены предметы декоративно-прикладного искусства, выполненные народным коллективом «Народная галерея» Регионального центра развития культуры Оренбургской области. 10 умельцев Оренбуржья представят свои персональные выставки изделий в технике пуховязания, ткачества; художественной обработки дерева, войлока, бересты; а также авторские куклы. Организаторы Дней Оренбуржья в Актюбинской области убеждены, что подобное погружение в духовную сферу жизни Оренбургской области создаст благоприятный эмоциональный фон, мотивирующий на выстраивание добрососедских отношений.

«Регулярные творческие встречи и обменные проекты мастеров искусств Республики Казахстан и Оренбургской области не только стали традицией, но и вышли на качественно более высокий уровень», — сказал губернатор Оренбуржья Юрий Берг.

Он отметил, что в 2017 году в Соль-Илецком городском округе с большим успехом прошёл концерт камерного хора Актюбинской филармонии. В рамках Дней Актюбинской области в Оренбуржье гости из Казахстана представили концерты мастеров искусств, интересные театральные постановки, художественные выставки. Областная организация «Ассоциация казахов Оренбуржья» при поддержке правительства Оренбургской области организовала праздник казахской культуры «Степной той» в Новоорском районе. Только в 2017 году состоялось порядка 30 различных культурных мероприятий регионального и местного уровня.

«В расширении культурного сотрудничества участвуют не только музыканты и актеры. Наши литераторы, историки, этнографы, музейные работники, библиотекари не менее активно включаются в эту работу. В образовательных учреждениях культурного профиля обучаются уже более 30 студентов из Казахстана. Всё это способствует укреплению наших связей на ментально-духовном уровне, более глубокому пониманию друг друга», — подчеркнул глава Оренбургской области.