Молдавия на чемоданах: 56% населения готовы уехать в любой момент

Кишинёв, , 13:58 — REGNUM Около 56% населения Молдавии готовы покинуть ее при первой возможности. Об этом свидетельствуют представленные 14 мая в Кишиневе данные опроса «Барометр общественного мнения», предает корреспондент ИА REGNUM.

По данным исследования, 21% респондентов заявили, что уехали бы навсегда, 35% — на время. 42% ответили, что не покинули бы страну.

Из факторов, которые могли бы стать мотивом для принятия решения об эмиграции, респонденты называли ухудшение экономической ситуации в стране (47%), гражданскую войну (20%), войну с другой страной (18%), политические репрессии (12%).

Опрос проводился по заказу Института публичной политики с 19 апреля по 9 мая. Погрешность составляет ±3%.

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