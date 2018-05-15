Решение о блокировке Telegram можно считать «формально законным»?

Москва, , 16:13 — REGNUM Действия Роскомнадзора по блокировке Telegram на основании решения столичного Таганского суда с формально юридической точки зрения можно назвать основанными на законе, а утверждения об обратном являются некорректными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил старший юрист BGP Litigation Олег Хмелевский, комментируя публикации ряда СМИ о том, что решение о блокировке Telegram исполнялось Роскомнадзором без каких-либо законных оснований, так как решение суда в законную силу не вступило.

«Дело в том, что по общему правилу решение суда первой инстанции вступает в законную силу (т.е. приобретает эффект общеобязательности и может быть принудительно исполнено) при одновременном наличии следующих условий: с момента вынесения решения суда прошел месяц; решение суда не было обжаловано в апелляционном порядке. Как видим, в настоящем случае второе условие не соблюдено, а именно на решение суда подана апелляционная жалоба», — отметил Хмелевский.

Он пояснил, что при подобных обстоятельствах решение суда вступит в законную силу только после рассмотрения апелляционной жалобы судом второй инстанции. В связи с этим и поскольку эта жалоба не была рассмотрена, СМИ полагают, что решение суда в законную силу не вступило и не может быть принудительно исполнено.

«Вместе с тем СМИ не учитывают, что из приведенного выше общего правила есть одно исключение — приведение решения суда к немедленному исполнению с момента вынесения этого решения (ст. 212 ГПК РФ). В этом случае решение может быть принудительно исполнено не с момента вступления в законную силу этого решения, а сразу же после вынесения этого решения (в день оглашения решения судом)», — подчеркнул он.

По словам эксперта, указанный порядок будет применен в том случае, если суд усмотрит особые обстоятельства, при которых длительное неисполнение решения суда существенным образом нарушит права заинтересованных лиц. На практике до вступления решения суда в законную силу может пройти от двух месяцев до года и более. Однако в решении суда о блокировке Telegram содержится соответствующая оговорка о том, что указанное решение суда подлежит немедленному исполнению, то есть до вступления этого решения в законную силу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей. Согласно решению суда, оно подлежит немедленному исполнению.

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