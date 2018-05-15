В Москве на станции «Партизанская» открылась выставка ретро-поездов

Москва, , 21:24 — REGNUM На станции «Партизанская» 15 мая открылась выставка ретро-вагонов и хозяйственных поездов Московского метрополитена, приуроченная к 83-летию столичного подземного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

На третьем станционном пути посетители смогут увидеть пять исторических вагонов, курсировавших в метро в период с 40-х до 90-х годов 20 века. В первую очередь, это пассажирские вагоны типов «Г», «Д» и «Е». Реставраторы восстанавливали их оригинальные салоны в течение нескольких лет.

«Сегодня Московский метрополитен празднует свой 83-ий день рождения. В этот праздник мы решили показать нашим пассажирам, на каких составах передвигались по городу жители столицы в прошлом столетии. На выставке также представлены хозяйственные машины, которые помогают работникам метро быстро и качественно производить работы по текущему обслуживанию и ремонту устройств и сооружений», — сообщил первый заместитель начальника метрополитена — начальник Дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Разработка вагонов типа «Г» началась еще в 1936 году, их название связано с эксплуатацией на Горьковской (сейчас Замоскворецкой) линии. Во время Великой Отечественной войны их производство остановилось на 6 лет — в этот период Мытищинский машиностроительный завод перешел на производство вооружения. На момент разработки вагон «Г» был одним из самых современных вагонов метро в мире, как по технико-эксплуатационным и динамико-скоростным показателям, так и по надежности работы. Вагоны были рассчитаны на работу в течение 50 лет до списания и эксплуатировались в Московском и в Ленинградском метрополитенах до 1983 года.

Также посетители выставки смогут увидеть цельнометаллические вагоны облегченного веса типа «Д». 29 июля 1955 года первый такой вагон метро был собран и отправлен на обкатку. Кроме Москвы, эти вагоны эксплуатировались в метрополитенах Ленинграда и Киева. Основное их отличие касалось ходовой части, электрического и механического оборудования. Кроме того, вес вагонов был уменьшен более чем на 7 тонн, вследствие чего снижалось потребление электроэнергии.

Ещё одним экспонатом выставки стал вагон типа «Е». Их производство началось в 1963 году, всего было изготовлено 824 таких вагона. Они превосходили предшествующие типы по своим динамическим и ходовым свойствам и соответствовали уровню вагоностроения того времени. Вагоны типа «Е» поставлялись в метрополитены пяти городов Советского Союза: Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси и Баку. В столичном метро они эксплуатировались до 2009 года.

Посетители выставки также смогут увидеть старейший вагон-путеизмеритель «УМ5» и контактно-аккумуляторный электровоз «ВЭКА». Хозяйственные поезда, представленные на станции «Партизанская», обычно выходят на работу ночью и не видны пассажирам.

Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» будет открыта для пассажиров с 15 по 20 мая 2018 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена запустили инновационный поезд «Москва». В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что состав нового поколения на 15% вместительнее своих предшественников.

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