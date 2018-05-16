«Все для вашей свободы»: властям Грузии пришлось заступиться за наркомитинг

Тбилиси, , 08:13 — REGNUM В Грузии случилось нечто удивительное. После прошедшего в минувшую пятницу рейда правоохранительных органов по ночным клубов, за которым последовало несколько арестов граждан, подозреваемых в продаже наркотиков, последовал бунт. Используя соцсети, некоторые неправительственные и общественные организации, прежде всего сторонники легализации употребления наркотиков и смягчения наркополитики, организовали перед парламентом акцию протеста. Какие поразительные детали открылись в ходе этой акции, пишет корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Немногочисленные участники акции, среди которых были и представители ЛГБТ, и граждане в наркотической эйфории, смогли перекрыть движение по главной магистрали Тбилиси на два дня, в их честь был устроен концерт, получена поддержка разного рода религиозных объединений типа подпитываемых заграницей евангелистов-баптистов, а также некоторых политиков (с резким заявлением выступил Саакашвили, и тут не упустив случая недобрым словом помянуть Россию). Участников акции активно защищала полиция (несколько участников контракции были задержаны), а президент Георгий Маргвелашвили поручил своим представителям следить, чтобы их права не нарушались. Но и это не снижало накала, в итоге премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что будут приняты все меры по защите стоящих у парламента молодых людей.

«Наши дети, наши друзья, дорогая наша молодежь. Вы наше будущее, вы завтрашний день нашей страны. Я лично являюсь гарантом того, что в нашей стране вашей свободе слова и выражения ничто не угрожает», — пообещал Квирикашвили.

В итоге на акцию пришел глава МВД Георгий Гахария, которого в ходе акции требовали отправить в отставку, — это по его инициативе были проверены ночные клубы, на что он, по мнению протестующих, не имел никакого права. Гахария провел переговоры с организаторами акции, и представитель движения, выступающего за смягчение наркополитики, заявил, что соглашение с министром достигнуто. Гахария вышел на трибуну и извинился, заявив также:

«Вы знаете, что уже второй день никто вашу свободу выражения здесь, на этой площади, не ограничивал. Вы также знаете, что каждый полицейский вчера и сегодня заботился о вашей безопасности. … Если чьи-то права были нарушены, права этих людей будут восстановлены. Я также обещаю, что мы достигнем конкретных результатов в направлении наркополитики».

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