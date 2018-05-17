День информационного общества посвятят искусственному интеллекту

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 17 мая, отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества. Праздник учредила Генеральная ассамблея ООН в 2006 году.

Всемирный день электросвязи и информационного общества пришел на замену Международному дню телекоммуникаций, который с 1969 по 2005 год отмечали 17 мая. Праздник учредили по решению сессии Административного совета Международного союза электросвязи. Дату для него выбрали не случайно — 17 мая 1865 года в Париже подписали первое международное Телеграфное Соглашение и основали Международный Телеграфный Союз, впоследствии переименованный в Международный Союз Электросвязи (МСЭ).

В 2005 году в Тунисе прошел второй этап всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. На ней приняли «Тунисскую программу для развития информационного общества», целью которой была популяризация Интернета как общедоступного средства коммуникаций во всём мире и выработка путей преодоления цифровой пропасти на мировом уровне.

На этой же встрече приняли обращение к Генеральной Ассамблее ООН с призывом объявить 17 мая Международным днём информационного общества. 27 марта 2006 года Генассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днём информационного общества.

В своём послании Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан отметил, что этот праздник подчеркивает связь между огромными возможностями информационно-коммуникационных технологий ускорением темпов развития. Он призвал все государства-члены ООН развивать меры для повышения безопасности и укрепления доверия к информационно-коммуникационным технологиям, а также создать свободное безопасное информационное общество.

В ноябре 2006 года МСЭ на Полномочной конференции в Анталии принял решение в дальнейшем отмечать 17 мая как Всемирный день электросвязи и информационного общества.

Каждый год для празднования выбирают определенную тему. Ранее ими были «Большие данные для создания мощного импульса», «Предпринимательская деятельность в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в интересах социального воздействия», «Электросвязь и ИКТ: движущие силы инноваций» и другие.

В этом году тема Дня электросвязи и информационного общества — «Обеспечить положительные результаты использования искусственного интеллекта для всех». Как отмечается на сайте ООН, эта тема призвана уделить основное внимание потенциалу искусственного интеллекта (ИИ) в ускорении достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Она позволит членам МСЭ и другим заинтересованным сторонам сосредоточить внимание на перспективах того, как ИИ может помочь ускорить достижение ЦУР к 2030 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Прожить без интернета готовы 30% жителей России