Прожить без интернета готовы 30% жителей России

Москва, , 10:12 — REGNUM Без интернета готовы жить 30% жителей России. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

При этом большинство опрошенных не могут жить без каких-либо социальных сетей и мессенджеров.

Так, больше всего граждане РФ боятся блокировки социальной сети «ВКонтакте» (18%). На втором месте — видеохостинг YouTube (12%,) на третьем — Google (10%).

Боятся блокировки «Яндекса», 8% респондентов. Переживают за приложение Instagram 7%. Блокировка Telegram волнует 6% населения России.

Блокировки Mail.ru и мессенджера WhatsApp боятся по 5% опрошенных, 4% переживают, что останутся без социальной сети Facebook.

Google: все больше жителей России выходят в интернет со смартфона

Не хотели бы остаться без мессенджера Viber, сервиса Superjob и социальной сети «Одноклассники» (по 3% респондентов).

За блокировку Wikipedia и Skype боятся по 2% респондентов.

При этом обходить любые блокировки сооцсетей и мессенджеров намерен всего 1% жителей России.

Опрос проведен 26 апреля—3 мая 2018 года в 229 населенных пунктах во всех округах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Опрошены: 1000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в I квартале 2018 года доля пользователей интернета составила 80%. Среди молодежи от 18 до 24 лет эта доля превышает 95%.

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