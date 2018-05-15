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Жириновский предложил дать Нобелевскую премию автору «Бессмертного полка»

Общество

Или госпремию России

Жириновский предложил дать Нобелевскую премию автору «Бессмертного полка»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Бессмертный полк

Москва, 15 мая 2018, 10:06 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил вручить Нобелевскую премию мира автору идеи «Бессмертный полк», передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

«Великолепная акция, и автора идеи можно представить на Нобелевскую премию мира, в любом случае на государственную премию, которую мы вручаем каждый год 12 июня», — предложил парламентарий перед заседанием Госдумы.

Эта акция разошлась по всей планете — от Новой Зеландии до Канады, везде идут правнуки участников войны и несут портреты своих погибших родственников, указал Жириновский.

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«Бессмертный полк»
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