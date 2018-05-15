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Владельцев собак исключат из ЛДПР

Общество

В ЛДПР не курят, не пьют, собак не держат

Владельцев собак исключат из ЛДПР
olaszmelo
Запрет на собак

Москва, 15 мая 2018, 09:58 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что принятию закона о содержании собак препятствует «собачья мафия», передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Перед пленарным заседанием Госдумы он выразил возмущение участившимися случаями нападения собак на людей, а закон, защищающий граждан, до сих пор не принят.

«Видимо, собачья мафия — самая сильная. С рыбной мафией разобрались, с мафией по экспорту цветных металлов разобрались, собачья — самая сильная. Видимо, у кого-то дома очень любимые собаки, он как бы тормозит, обладая значительной властью», — предположил Жириновский.

«В ЛДПР собак дома не держат. Кто держит — исключим из партии. Не курят, не пьют, собак не держат», — заявил лидер ЛДПР.

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Нападения животных
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