Петербург приготовился к небывалой для середины мая 30-градусной жаре

Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM Днем во вторник, 15 мая, температура воздуха в Санкт-Петербурге может достичь плюс 30 градусов. Такой жары в середине мая не было с 1975 года. Более того, в 2017 году воздух в Северной столице ни разу не прогрелся до такой температуры даже летом.

«Утро очередного экстремально жаркого дня. Встречаем сегодня в Санкт-Петербурге первые +30 гр.», — сообщил на своей странице в соцсети главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, в случае достижения такой температуры будет побит рекорд 1975 года — тогда в этот день в Ленинграде было +27 градусов.

«Последний раз +30 гр. в городе было 3 июля 2016 года», — добавил Колесов.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило население об аномальном повышении температуры воздуха до +30 градусов и изложило рекомендации жителям о том, как не пострадать от перегрева. Главное — не находиться долго на солнце, пить побольше чистой воды и проветривать помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние два дня в Петербурге установлены новые температурные рекорды. В воскресенье, 13 мая, столбик термометра зафиксировал значение в +27,7 °С. Предыдущий максимум, отмеченный в 2010 году, составлял +27,5°С. На следующий день, 14 мая, вновь был перекрыт максимум 2010 года в +27,7 градуса: температура в понедельник вплотную приблизилась к +29°С.

«Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупредило, что «в ночные и утренние часы 15 и 16 мая 2018 г. ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению атмосферы 1 степени опасности».

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