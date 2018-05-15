Вторник, 15 Мая 2018 года
10:38:17 МСК

Пользователи ярославского форума недовольны работой губернатора Миронова

Общество

Об этом говорит опрос, проведенный на городском Интернет-форуме

Пользователи ярославского форума недовольны работой губернатора Миронова
Иллюстрация: Yarregion.ru
Дмитрий Миронов

Ярославль, 15 мая 2018, 09:37 — REGNUM  Подавляющее большинство активных пользователей крупнейшего Интернет-форума Ярославской области недовольны работой губернатора Дмитрия Миронова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В преддверии отчета губернатора перед Ярославской областной думой на главном и крупнейшем форуме Ярпортал появился опрос, где жителей просят оценить работу главы региона.

Результаты за стуки голосования выглядят так: 114 человек (86,36%) оценивают ее отрицательно, и лишь 4 человека (3%) — положительно.

Нейтрально относятся к деятельности Дмитрия Миронова 14 человек (10,61%).

В комментариях ярославцы указывают и причину такой негативной оценки: решение губернатора о ввозе на территорию Ярославской области московского мусора.

Официальных опросов жителей области о работе Миронова не проводилось, во всяком случае, в свободном доступе их результатов нет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить