Пользователи ярославского форума недовольны работой губернатора Миронова

Ярославль, , 09:37 — REGNUM Подавляющее большинство активных пользователей крупнейшего Интернет-форума Ярославской области недовольны работой губернатора Дмитрия Миронова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В преддверии отчета губернатора перед Ярославской областной думой на главном и крупнейшем форуме Ярпортал появился опрос, где жителей просят оценить работу главы региона.

Результаты за стуки голосования выглядят так: 114 человек (86,36%) оценивают ее отрицательно, и лишь 4 человека (3%) — положительно.

Нейтрально относятся к деятельности Дмитрия Миронова 14 человек (10,61%).

В комментариях ярославцы указывают и причину такой негативной оценки: решение губернатора о ввозе на территорию Ярославской области московского мусора.

Официальных опросов жителей области о работе Миронова не проводилось, во всяком случае, в свободном доступе их результатов нет.