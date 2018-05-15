Ливни, грозы и порывистый ветер: синоптики о погоде в Москве 15 мая

Москва, , 09:41 — REGNUM В столичном регионе во второй половине дня 15 мая ожидается дождь, возможны грозы и порывистый ветер, сообщают «Метеовести».

По данным синоптиков, 15 мая атмосфера Центральной России станет неустойчивой, из-за чего в небе вырастут массивы кучево-дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, прольются ливни до 10−12 мм на квадратный метр.

«Днем в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, во второй половине ливни, грозы, — говорится в сообщении. — Максимальная температура воздуха в столице +21…+23°, по области — +19…+24°».

Ветер юго-западный. 3−8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца рабочей недели в Москве ожидается летняя жара с дождями и грозами. Днем 16 мая местами пройдет кратковременный дождь с грозой и порывистым ветром до 12−17 м/с.

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