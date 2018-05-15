Волна протеста: Пермскую гордуму обвиняют в превышении полномочий

Пермь, , 09:45 — REGNUM Пермский краевой суд 14 мая начал рассмотрение резонансного дела о нестационарных торговых объектах. Как сообщают местные СМИ, иск подало ООО «Амтек» (сеть киосков по продаже питьевой воды). Ответчиком является Пермская гордума.

На первом заседании представители истцов изложили суть требований, которые касаются отмены решения городской думы, так как оно, по мнению истцов, не соответствует законодательству РФ. В свою очередь Пермская городская дума представила возражения на иск. Суд решил привлечь в качестве третьего лица администрацию Перми, представителей департамента экономики и промышленной политики и департамента благоустройства, сообщает Properm.ru.

В числе претензий также превышение полномочий депутатским корпусом. Как сообщает издание «Коммерсантъ в Перми», по мнению заявителя, депутаты лишили предпринимателей возможности распоряжаться своей собственностью. Представители думы говорят, что не собираются регулировать деятельность бизнесменов, а целью изменений является улучшение условий жизни в городе.

Следующее судебное заседание назначено на 6 июня. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта гордума вынесла резонансное решение о запрете на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовой территории. Оно вызвало протест со стороны предпринимателей, ТСЖ и горожан. Смена места для киоска может обернуться крахом для бизнеса. С ликвидацией киосков по продаже питьевой воды на придомовой территории ТСЖ теряют существенную прибыль, благодаря которой не повышается плата за содержание жилья. Горожане также могут пострадать из-за решения депутатов. Им придется покупать воду в ближайших магазинах, где она стоит в разы дороже, чем в киосках.

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На действия пермских депутатов пожаловались даже президенту России Владимиру Путину. Председатель ТСЖ «Гашкова, 28» Игорь Гусев от имени горожан попросил в видеообращении главу государства повлиять на ситуацию и отменить решение Пермской городской думы о запрете нестационарных торговых объектов на территории многоквартирных домов. ТСЖ вправе распоряжаться земельным участком по своему усмотрению.

Стоит отметить, в апреле ООО «Амтек» подавало иск к гордуме в Ленинский районный суд Перми, однако судебная инстанция вернула его заявителям. Сейчас кроме ООО «Амтек» в краевой суд поданы иски от восьми индивидуальных предпринимателей, Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» и четырёх ТСЖ (один коллективный иск), а также управляющей компании, представляющей интересы собственников многоквартирного дома и представители ЖСК 40. От одного из заявителей поступило ходатайство об объединении всех этих заявлений в одно производство.

Добавим, что администрация Перми представила новую схему размещения нестационарных торговых объектов, согласно которой число торговых точек сокращено вдвое и составляет 606 объектов. Особенно от реформы, направленной на благоустройство, пострадают киоски по продаже питьевой воды. Из 400 киосков должны остаться только 100.

НТО следует устанавливать только в соответствии со схемой, которая, как считают в мэрии, должна учитывать дефицит стационарных торговых объектах на периферии города. Именно на отдаленные районы и смещается акцент размещения киосков, павильонов и ларьков, чтобы удовлетворить потребительский спрос.

Согласно этой схеме торговые киоски, ларьки и павильоны различной специализации могут располагаться только в определенном месте и никак иначе. Например, на улице Папанинцев, 14 может располагаться автоприцеп по ремонту обуви, площадью 10 кв. метров. А на Парковом проспекте, 1 — киоск, торгующий хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями, площадью 6 кв. метров. Другие НТО, с другой специализацией или другой площади, на указанных адресах располагаться не могут, отмечает gorod342.ru.

Решение будет вступать в силу поэтапно: сначала с 01 июня этого года для центрального района и с 1 января 2019 года для остальных частей города.

По данным информресурсов, скандал вокруг нестационарных торговых объектов может значительно вырасти, если заксобрание Пермского края введёт новые штрафные санкции для ТСЖ, на чьих территориях расположены киоски. Рассматривается вопрос j, увеличениb размера штрафов до 1 млн рублей.

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